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Сотрудники Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН в подмосковном Пущине выявили противоопухолевые свойства у древнейшего гриба, который нашли в вечной мерзлоте. Гриб, которому 140 тысяч лет, сумели восстановить по спорам, и сейчас с ним проводят всевозможные лабораторные исследования.

Как сообщает телеканал «360», ещё одно направление работы подмосковных учёных — разработка специальных наночастиц, которые должны проникать в очаг онкологии и доставлять туда необходимые лекарства.

Как писал NEWS.ru, около 20% случаев развития онкологических заболеваний вызывает инфекция, считает российский врач-кардиолог Александр Мясников. По его словам, вирус папилломы человека очень часто провоцирует рак гениталий, а гепатиты и вирус Эпштейна-Барр являются причиной опухолей в печени, пищеводе и шее.