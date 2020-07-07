Учёные объяснили появление розового снега в Альпах

https://static.news.ru/photo/b0e1cb58-c100-11ea-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: DiMauro_b/twitter.com

Итальянские учёные считают. что снег на альпийском леднике Презена на высоте 2618 метров стал розовым из-за активного размножения водорослей. Их появление там обусловлено глобальными процессами изменения климата. предполагают исследователи.

Речь идёт о Ancylonema nordenskioeldii. Эта водоросль присутствует и в так называемой тёмной зоне Гренландии, где также тает лёд, объясняет Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии.

Водоросль не опасна, это естественное явление, которое происходит в весенние и летние периоды в средних широтах, а также на полюсах, — сказал Ди Мауро, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии.

Он также подчеркнул, пишет The Guardian, что наличие колонии Ancylonema nordenskioeldii само по себе увеличивает скорость таяния. Обычно лёд отражает более 80% солнечного света обратно в атмосферу, но водоросли его затемняют. Лёд начинает быстрее нагреваться и таять. И чем больше он тает, тем больше водорослей появляется.

Мы пытаемся количественно оценить влияние других явлений, помимо человеческого, на перегрев Земли, — сказал Ди Мауро, отметив, что присутствие туристов и подъёмников также может оказать влияние на появление водорослей.

На леднике Презена (Ghiacciaio Presena) расположен популярный горнолыжной курорт. Судя по комментариям, приведённым The Guardian, отдыхающие и сами понимают. что наносят урон природе.

Перегрев планеты — это проблема, нам меньше всего нужны водоросли. К сожалению, мы наносим непоправимый ущерб. Я думаю, что мы уже в точке невозврата, — отметила туристка Марта Дюранте

В феврале 2020 года красноватый снег из-за Ancylonema nordenskioeldii появился на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». В 2017 году учёные экспериментально подтвердили, что водоросли ускоряют таяние снега на Аляске в среднем на 17%.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за таяния вечной мерзлоты на Аляске и в других уголках Арктики увеличилась численность бобров. Грызунов привлекли на новые земли комфортные условия обитания и отсутствие охотников. Как отмечают климатологи, в результате массовая миграция бобров привела к ещё большему таянию вечной мерзлоты.