Учёные объяснили, почему с возрастом так сложно похудеть

https://static.news.ru/photo/3cf4e6f2-b878-11ea-a921-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Шведские учёные более десяти лет изучали связь липидного обмена и старения и представили совершенно новый механизм влияния возраста организма на процесс накопления жиров.

Из проведённых ранее опытов на мышах было известно, что у пожилых особей макрофаги (иммунные клетки) в жировой ткани начинают разлагать гормон, который стимулирует расщепление липидов. Долгое время считалось, что у людей есть подобный механизм. Однако исследование Каролинского института показала другой результат. Выяснилось, что с возрастом сами жировые клетки организма человека начинают разлагать этот гормон. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Мы были удивлены, увидев такое различие между животными и людьми. Мы обнаруживаем, что липолиз в жировой ткани со временем снижается. И эти изменения не зависят от менопаузы или беременности. Они просто результат старения, — говорит Микаэль Райден, один из авторов статьи.

Снижение скорости липидного обмена влияет на весь организм. Например, атеросклероз может быть результатом этого процесса, а также изменений в способности организма справляться с простудой.

Когда-то считалось, что жировая клетка довольно неактивна, но мы подозреваем, что она активна и контролирует намного больше, чем представлялось ранее. Если мы сможем регулировать накопление жира более контролируемым образом, это может принести огромные преимущества, — объясняет соавтор работы Никлас Мейхерт.

Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что ожирение ухудшает мозговую деятельность пожилых людей, при этом вероятность развития старческого слабоумия возрастает на треть. Отдельно исследователи подчеркнули, что распространение деменции среди населения в будущем станет одной из главнейших проблем человечества. А уже существующая и нарастающая эпидемия ожирения способна ухудшить положение дел, писал NEWS.ru.