Учёные обнаружили связь между вакцинами от COVID-19 и риском заражения ВИЧ

https://static.news.ru/photo/e868965a-1494-11eb-96f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что четыре аденовирусные вакцины от COVID-19, находящиеся сейчас в фазе клинических испытаний, содержат компоненты, которые могут увеличивать риск заражения ВИЧ.

Уточняется, что речь идёт о риске заражения ВИЧ при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями.

Причиной выявленной закономерности учёные называют рекомбинатный аденовирус человека Ad5, которые исполняет роль вектора — доставщика коронавирусного белка, формирующего иммунный ответ организма. S-белок связывается с рецептором ACE2 и таким образом попадает в клетки. Разные аденовирусные векторы безопасны, а сами аденовирусы обычно вызывают лёгкую простуду.

Однако аденовирус Ad5 ранее уже применялся в фармацевтике при разработке вакцины от ВИЧ. Испытания полученного препарата показали эффект, прямо противоположный задуманному. «Вакцина» не предохраняла от ВИЧ, а увеличивала риск заражения. При этом механизм, лежащий в основе этого феномена, до сих пор не выяснен. Предполагается, что негативный эффект может быть связан с повышенной активацией иммунной системы, что предоставляет вирусу иммунодефицита человека больше клеток для заражения. Однако для появления эффекта нужно, чтобы какое-то количество заражённого ВИЧ биоматериала уже находилось в организме. Выкладки учёных приведены в журнале The Lancet.

Разработчики вакцин сообщили, что знают об этом риске, но считают, что отказ от Ad5 может быть не самым оптимальным решением. Аденовирус обеспечивает наилучший иммунный ответ против SARS-Cov-2.

Академик РАН Сергей Колесников ранее допустил, что коронавирус нового типа может мутировать и развить способность задерживаться в организме. Как писал NEWS.ru, с этой точкой зрения не согласился профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Специалист заявил, что SARS-Cov-2 принципиально отличается от ВИЧ и вируса гепатита, которые могут сохраняться в организме долгие годы.