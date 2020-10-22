Учёные обнаружили связь между вакцинами от COVID-19 и риском заражения ВИЧ

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что четыре аденовирусные вакцины от COVID-19, находящиеся сейчас в фазе клинических испытаний, содержат компоненты, которые могут увеличивать риск заражения ВИЧ.
Уточняется, что речь идёт о риске заражения ВИЧ при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями.
Причиной выявленной закономерности учёные называют рекомбинатный аденовирус человека Ad5, которые исполняет роль вектора — доставщика коронавирусного белка, формирующего иммунный ответ организма. S-белок связывается с рецептором ACE2 и таким образом попадает в клетки. Разные аденовирусные векторы безопасны, а сами аденовирусы обычно вызывают лёгкую простуду.
Однако аденовирус Ad5 ранее уже применялся в фармацевтике при разработке вакцины от ВИЧ. Испытания полученного препарата показали эффект, прямо противоположный задуманному. «Вакцина» не предохраняла от ВИЧ, а увеличивала риск заражения. При этом механизм, лежащий в основе этого феномена, до сих пор не выяснен. Предполагается, что негативный эффект может быть связан с повышенной активацией иммунной системы, что предоставляет вирусу иммунодефицита человека больше клеток для заражения. Однако для появления эффекта нужно, чтобы какое-то количество заражённого ВИЧ биоматериала уже находилось в организме. Выкладки учёных
Разработчики вакцин сообщили, что знают об этом риске, но считают, что отказ от Ad5 может быть не самым оптимальным решением. Аденовирус обеспечивает наилучший иммунный ответ против SARS-Cov-2.
Академик РАН Сергей Колесников ранее допустил, что коронавирус нового типа может мутировать и развить способность задерживаться в организме. Как писал NEWS.ru, с этой точкой зрения не согласился профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Специалист заявил, что SARS-Cov-2 принципиально отличается от ВИЧ и вируса гепатита, которые могут сохраняться в организме долгие годы.