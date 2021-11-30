Учёные назвали продукты, способные снизить риск рака у курильщиков

Группа учёных из Дании выяснила, какие продукты помогают снизить риск возникновения онкологии у курильщиков. Исследование проводилось в течение 23 лет, его результаты опубликованы в журнале Nature.

Исследователи наблюдали за рационом питания нескольких тысяч жителей Дании. В результате выяснилось, что дольше жили те испытуемые, которые ели определённые продукты. В их постоянный рацион входили цитрусовые, черника, яблоки, зелёный чай и другие продукты, содержащие флавоноиды. На момент начала эксперимента возраст добровольцев составлял от 52 до 60 лет, отмечает издание.

Итогом исследования стал вывод о том, что такие продукты оказали максимально защитный эффект на курильщиков. Однако, предупреждают учёные, флавоноиды всего лишь смягчают влияние никотина на организм человека.

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