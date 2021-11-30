Учёные назвали продукты, способные снизить риск рака у курильщиков

Учёные назвали продукты, способные снизить риск рака у курильщиковДатские учёные назвали снижающие риск онкологии у курильщиков продукты
Группа учёных из Дании выяснила, какие продукты помогают снизить риск возникновения онкологии у курильщиков. Исследование проводилось в течение 23 лет, его результаты опубликованы в журнале Nature.
Исследователи
Итогом исследования стал вывод о том, что такие продукты оказали максимально защитный эффект на курильщиков. Однако, предупреждают учёные, флавоноиды всего лишь смягчают влияние никотина на организм человека.
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