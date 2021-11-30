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Учёные назвали продукты, способные снизить риск рака у курильщиков

Датские учёные назвали снижающие риск онкологии у курильщиков продукты
07:09, 01 декабря 2021
Учёные назвали продукты, способные снизить риск рака у курильщиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Группа учёных из Дании выяснила, какие продукты помогают снизить риск возникновения онкологии у курильщиков. Исследование проводилось в течение 23 лет, его результаты опубликованы в журнале Nature.

Исследователи наблюдали за рационом питания нескольких тысяч жителей Дании. В результате выяснилось, что дольше жили те испытуемые, которые ели определённые продукты. В их постоянный рацион входили цитрусовые, черника, яблоки, зелёный чай и другие продукты, содержащие флавоноиды. На момент начала эксперимента возраст добровольцев составлял от 52 до 60 лет, отмечает издание.

Итогом исследования стал вывод о том, что такие продукты оказали максимально защитный эффект на курильщиков. Однако, предупреждают учёные, флавоноиды всего лишь смягчают влияние никотина на организм человека.

Ранее россиянам назвали способы бросить курить. Чтобы избавиться от вредной привычки, нужно избегать мест, где можно потреблять или покупать табачные изделия.

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