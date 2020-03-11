https://static.news.ru/photo/80e0f0fe-6391-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Исследователи из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Московского физико-технического института создали геодинамическую модель, которая показала движение литосферы в Арктике за последние 60 млн лет.

Россия подала заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа ещё в 2001 году. Но для того чтобы доказать свои права, нужно было доказать, какая часть дна арктических морей является продолжением континента.

Разработанная модель показала раздвижение литосферы Евразийского бассейна за период с позднего мела до наших дней, откол и отодвигание хребта Ломоносова от Баренцевоморской окраины, «растяжение литосферы в котловинах Макарова и Подводников, магматизм поднятия Альфа и другие особенности тектонического строения дна Северного Ледовитого океана», пишет Geotectonics.

Основное, что доказала модель, — это то, что основные структуры Арктического бассейна первично представляли собой единый консолидированный блок континентальной земной коры — естественное продолжение материковой окраины России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные обнаружили айсберг весом 315 млрд тонн и площадью около 1,6 тыс. кв. м. Объект, получивший название D28, откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.