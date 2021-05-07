Учёные научили пчёл выявлять коронавирус

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Нидерландские учёные обнаружили, что хоботок медоносных пчёл способен выявлять наличие коронавируса в крови человека. Российский биолог согласен с их выводом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Авторы исследования из Нидерландов полагают, что методику по выявлению коронавируса при помощи пчёл можно считать эффективной и малозатратной. Для этого нужен лишь образец крови пациента и несколько секунд времени. Осталось только выдрессировать пчёл.

Российский биолог Павел Глазков согласен, что такой способ определения болезни вполне возможен. Собаки уже научились определять заболевания человека по запаху, а нюх пчёл в несколько раз острее.

Гипотетически учёные выявили определённый запах, который появляется у заражённых коронавирусом пациентов. У пчёл же есть условный рефлекс — теоретически их можно натренировать на этот раздражитель, — заявил он телеканалу.

Ранее аргентинские учёные доказали, что пчёлы поддаются дрессировке. Они смогли научить насекомых опылять преимущественно подсолнухи.

Чтобы добиться такого результата, группа биологов под руководством Уолтера Фарины из Университета Буэнос-Айреса создала ароматизатор, который у пчёл ассоциируется с запахом подсолнуха. Его добавили в подкормку.

В результате пчёлы собирали нектар и пыльцу преимущественно на подсолнухах, что повысило урожай семян на близлежащих полях на 29–57%.