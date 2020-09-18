Учёные начали дрессировать пчёл

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Аргентинские учёные доказали, что пчёлы поддаются дрессировке. Они смогли научить насекомых опылять преимущественно подсолнухи.

Как пишет «Популярная механика», чтобы добиться такого результата, группа биологов под руководством Уолтера Фарины из Университета Буэнос-Айреса создала ароматизатор, который у пчёл ассоциируется с запахом подсолнуха. Его добавили в подкормку.

В результате пчёлы собирали нектар и пыльцу преимущественно на подсолнухах, что повысило урожай семян на близлежащих полях на 29–57%.

Отмечается, что учёные не стали полностью копировать запах, а взяли только те его элементы, которые имеют значение для насекомых. Таким образом у пчёл удалось создать вкусовые предпочтения к нектару подсолнуха.

С помощью этой процедуры возможно влиять на пищевую активность пчёл и таким образом существенно повышать урожайность, — говорит Фарина.

Сейчас учёные работают над тем, чтобы вызвать у пчёл аналогичную реакцию на другие сельскохозяйственные растения.

Как писал NEWS.ru, специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.

Мозг этих насекомых содержит два нейрона, отвечающие за формирование долговременной памяти. Они обладают рецепторами, которые должны связывать особый пептид, находящийся в семенной жидкости самцов.