Учёные начали дрессировать пчёл

Аргентинские учёные доказали, что пчёлы поддаются дрессировке. Они смогли научить насекомых опылять преимущественно подсолнухи.
Как
В результате пчёлы собирали нектар и пыльцу преимущественно на подсолнухах, что повысило урожай семян на близлежащих полях на 29–57%.
Отмечается, что учёные не стали полностью копировать запах, а взяли только те его элементы, которые имеют значение для насекомых. Таким образом у пчёл удалось создать вкусовые предпочтения к нектару подсолнуха.
С помощью этой процедуры возможно влиять на пищевую активность пчёл и таким образом существенно повышать урожайность, — говорит Фарина.
Сейчас учёные работают над тем, чтобы вызвать у пчёл аналогичную реакцию на другие сельскохозяйственные растения.
Как писал NEWS.ru, специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.
Мозг этих насекомых содержит два нейрона, отвечающие за формирование долговременной памяти. Они обладают рецепторами, которые должны связывать особый пептид, находящийся в семенной жидкости самцов.
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