https://static.news.ru/photo/40347906-5c78-11ea-95ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи из Колумбийского университета в эксперименте на мышах выяснили, что при принятии решений по нелинейному алгоритму ключевую роль играет премоторная кора.

Мозг во время принятия решений ориентируется на внешние сигналы и может менять стратегию поведения, переключаясь между разными задачами. В различных ситуациях важен контекст происходящего.

Учёные давали грызунам понюхать один из двух запахов, а через некоторое время ещё один. Мыши могли пить из левой поилки, если запахи были одинаковыми. В противном случае — из правой.

Учёные исследовали три зоны коры головного мозга мышей: пириформную — она отвечает за первичный анализ запахов, орбитофронтальную — её ассоциативная область принимает участие в механизмах подкрепления и принятия решений, и антериолатеральную моторную кору, часть премоторного отдела — она играет ключевую роль в движении языка и мускулатуры лица мышей. Именно эти мышцы задействованы, когда грызуны слизывают воду с поилки.

Эксперименты показали, что нейроны пириформной и орбитофронтальной коры реагируют на запахи определённого типа: одна часть нейронов на один запах, другая часть — на другой. Большое количество клеток в премоторной коре реагировало на то, какую поилку лижет мышь: правую или левую.

Учёные сделали вывод, что пириформная и орбитофронтальная кора собирают и сравнивают информацию о двух запахах, а премоторная зона формирует план движения после принятого решения. Специалисты выключали премоторную кору, тогда животные до предъявления второго запаха не смогли делать правильный выбор. Исследователи отмечают, что премоторная кора проверяет второй запах на соответствие первому самостоятельно, поскольку ей не нужна информация из высших отделов коры.

Результаты исследования говорят о том, что в сравнении двух сенсорных стимулов ключевую роль играет премоторная, а не ассоциативная кора. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

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