Топ-10 российских изобретений за 2020 год перечислил Роспатент

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Российские учёные в 2020 году не сидели сложа руки. На их счету очень полезные и порой необходимые изобретения. Роспатент перечислил топ-10 главных открытий.

В первую тройку вошли: вакцина от туберкулёза; система, не позволяющая автомобилю отклониться от курса, и новый способ получить игольчатый кокс, применяемый для батарей электромобилей.

Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулёза​​​. Созданная вакцина обладает двойным эффектом, с одной стороны, защищает от заражения, а с другой — позволяет вылечиться уже заболевшему человеку, — рассказали в ведомстве РИА Новостям.

Сейчас идёт подготовка лекарства к заключительной фазе. Вторая фаза клинических испытаний успешно завершена.

В пятёрке лидеров также оказались такие изобретения, как IT-решение, чтобы отличить умного бота от человека, и полимерная добавка, предотвращающая горение строительных материалов. В Роспатенте отметили, что добавка безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

В топ-10 также попали:

1. Антенна малой высоты, ловящая широкий диапазон частот.

2. Лазер, предупреждающий нейрохирурга о приближении к сосуду или нерву.

3. Набор для быстрого и точного выявления вирусов.

4. Технология подавления помех, облегчающая определение координат объектов в океане.

5. Простой и дешёвый способ создания солнечных элементов, способных заменить кремниевые батареи.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспатент поступила заявка на регистрацию облика линейки сверхтяжёлых носителей для пусков к Луне и Марсу​​​. Его разработчиком стал Государственный ракетный центр им. Макеева, который также ранее создал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».