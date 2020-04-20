Состояние пациентов с COVID-19 зависит от их генов

https://static.news.ru/photo/8810e2bc-8308-11ea-a31b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главе РФ Владимиру Путину рассказали об итогах нового исследования — специалисты выяснили, какие именно гены иммунной системы влияют на течение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) у человека. Открытие облегчит выпуск генетических COVID-тестов для «прицельного» применения вакцины.

Взяли 160 вариантов <...> иммунных генов, разбили на 309 тысяч кусочков этот коронавирус и выяснили, какие варианты иммунных генов из этих 160 обеспечивают <...> асимптоматическое течение болезни, а какие, наоборот, виновны в том, что человек сразу выходит в тяжёлую фазу, — рассказал председатель Экспертного совета российского антидопингового агентства РАДА, медик и биотехнолог Николай Дурманов.

Он добавил, что наследственность на 50% определяет состояние пациента. Остальные 50% — сопутствующие заболевания, условия жизни, пишет «Интерфакс».

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.