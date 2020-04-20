Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь

Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что к концу мая планируется завершить весь комплекс доклинических испытаний и перейти к следующему этапу. При этом эксперт отметил, что названные сроки не являются окончательными и могут измениться,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин попросил специалистов спрогнозировать сроки создания вакцины. По его словам, это позволит заранее подготовить промышленность к её производству в необходимом объёме.
В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.
В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.
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