Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь

https://static.news.ru/photo/edac3856-8308-11ea-9324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что к концу мая планируется завершить весь комплекс доклинических испытаний и перейти к следующему этапу. При этом эксперт отметил, что названные сроки не являются окончательными и могут измениться, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин попросил специалистов спрогнозировать сроки создания вакцины. По его словам, это позволит заранее подготовить промышленность к её производству в необходимом объёме.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.