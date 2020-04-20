Путин попросил экспертов назвать сроки создания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8224e686-82ff-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощности для производства необходимых объёмов вакцины от коронавируса, когда она появится, планируется зарезервировать заранее. Об этом 14 апреля на совещании в режиме видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства попросил экспертов, участвующих в заседании, высказать мнения о возможных сроках разработки вакцины.

Важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объёмах, — цитирует ТАСС российского лидера.

Ранее Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось приостановить. Об этом он сообщил в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.