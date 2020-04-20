Путин: России удалось замедлить распространение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось приостановить. Об этом он сообщил в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
В целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя, — подчеркнул глава государства.
Путин заявил, что пик по коронавирусу Россия ещё не прошла, поэтому усилия по борьбе с инфекцией должны продолжаться,
По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.
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