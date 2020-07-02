Разработана формула подсчёта «человеческого» возраста собаки

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Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего занялись изучением изменений структуры метильных групп в геномах собак и людей. В результате им удалось построить график, довольно точно сравнивающий их возраст.

В основе построения графика лежит так называемый метод «эпигенетических часов» — выявления возраста клетки, ткани или организма на основе считывания эпигенетических показателей — химических модификаций, таких как метилирование, которые влияют на «включение» или «выключение» отдельных генов без изменение самой наследственной генетической последовательности. Полученные результаты исследования опубликованы в журнале Cell Systems.

Эпигенетические изменения дают ученым информацию о возрасте генома, так же как морщины на лице человека дают информацию о его возрасте, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Трея Идекера (Trey Ideker), профессора Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего и Онкологического центра Мурса.

В ходе исследования учёные подтвердили, что молодые собаки стареют быстрыми темпами. Так, годовалый пёс похож на человека в возрасте 30 лет, а четырёхлетняя собака напоминает 52-летнего человека. После семи лет жизни старение собаки становится медленнее.

Учёные уточняют, что исследование проводилось на 105 собаках породы лабрадор. По их мнению, может оказаться, что не все породы собак стареют одинаково. Тем не менее, новый метод поможет ветеринарам более точно определять биологический возраст собаки, используя полученную информацию при диагностике и лечении.

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