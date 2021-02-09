Инновационная разработка РАН позволит защитить кожу детей от инфекций

https://static.news.ru/photo/41e01a04-6af4-11eb-903c-96000091f725_660.jpg Фото: Silke Klewitz-Seemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные Российской академии наук разработали инновационную присыпку для детей, которая обладает профилактическим и лечебным действием против бактерий и грибков широкого спектра. Данный продукт является гипоаллергенным и биологически безопасным. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН, автор программы Игорь Гольдман. Специалисты полагают, что продукт может найти широкое распространение не только в уходе за новорождёнными детьми, но и как гигиеническое средство для взрослых.

Кожные покровы новорождённого постоянно нуждаются в специальном уходе. Всё дело в том, что в складках кожи ребёнка может скапливаться влага. Эти места нередко становятся очагом инфекции, что приводит к нарушению сна и режима питания малыша, отмечает Гольдман. Сегодня новоиспечённые родители пытаются справиться с данной проблемой при помощи различных присыпок, которые обладают подсушивающим действием. Однако медицинское сообщество сомневается в безвредности некоторых из них.

Российским учёным удалось разработать безопасную присыпку, поясняет Гольдман. Активным компонентом продукта, который, помимо прочего, обладает профилактическим и лечебным действием против бактерий и грибков, является инновационный белок — биоаналог лактоферрина человека. Лактоферрин был обнаружен в грудном молоке. Его бактерицидные свойства оберегают новорождённого ребёнка от инфекций до того момента, пока у него не установится собственный механизм иммунологической защиты. Кроме того, этот бактерицидный белок является иммуномодулятором, который обладает полезными свойствами не только для детского, но и взрослого организма. Полноценный биоаналог лактоферрина человека удалось получить учёным Института биологии гена РАН.

Созданию безопасной присыпки предшествовала большая многолетняя экспериментальная работа по исследованию эффективности противоинфекционного действия биоаналога лактоферрина — как отдельно, так и в составе продукта. Кроме того, учёные успешно выполнили комплекс необходимых исследований по доказательству биобезопасности разработанного продукта, включая тестирование его противоаллергенных свойств. Работа проводилась совместно с главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава, руководителем НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, академиком Лейлой Барановой-Намазовой. Мы полагаем, что продукт получит широкое распространение не только в уходе за новорождёнными детьми, но и как гигиеническое средство для взрослых, — заявляет Гольдман.

Первые опытные партии новой детской присыпки будут подготовлены к выпуску уже в этом году, полагает Гольдман. Специалисты считают, что продукт получит широкую экспортную перспективу вследствие своей оригинальности.

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