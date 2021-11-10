Привыкшие есть в одиночестве женщины чаще страдают от стенокардии

Женщины, предпочитающие принимать пищу в одиночестве, чаще страдают от стенокардии. К такому выводу пришла группа учёных из Южной Кореи. О результатах их исследований сообщается в журнале Menopause.

В рамках исследования специалисты искали связь между риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и наличием компании во время приёмов пищи. С этой целью были проанализированы данные о здоровье 590 женщин в период менопаузы до 65 лет.

Участниц исследования разделили на две группы: в одну входили те, кто более двух раз в день ели в одиночестве, в другую — любительницы питаться в компании других людей.

В результате выяснилось, что приём пищи в одиночестве не только связан с риском сердечных заболеваний, это также провоцирует женщин питаться неправильно и не заботиться о своём рационе.

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