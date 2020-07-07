Потерявших работу студентов предложили перевести на бюджетные места в вузах

https://static.news.ru/photo/fec55c5c-c143-11ea-957e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) рекомендует Министерству науки и высшего образования РФ рассмотреть вопрос о возможности перевода нуждающихся студентов, потерявших работу из-за пандемии, на бюджетные места в вузах.

При невозможности — рекомендовать вузам предоставлять нуждающимся студентам отсрочки в оплате обучения продолжительностью до одного года, — отмечается в докладе Совета «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

В нём подчеркивается, что в связи с мерами по противодействию пандемии многие студенты потеряли работу. В сложном положении оказались семьи, взявшие кредит на получение образования.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек, писал NEWS.ru.