Первая вспышка коронавируса могла произойти в 2012 году

https://static.news.ru/photo/d5b0804a-be90-11ea-a894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Три человека погибли в 2012 году в Ките от вспышки коронавируса, который генетически близок к SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа). Образцы инфекции с тех пор содержались в Уханьском институте вирусологии.

Учёные, которые нашли и изучали коронавирус с названием RaBtCov/4991 (позже оно изменилось на RaTG13), умолчали о его возможной связи со вспышкой заболевания, передаёт The Sunday Times. Кроме того, переименование вируса из-за изменений международной научной номенклатуры, вызвало дополнительную путаницу. Эксперты также отмечают малое количество публикаций, посвящённых новой инфекции.

Журналисты со ссылкой на диссертации двух китайских врачей сообщили, что в 2012 году в больницу города Куньмин поступили шесть мужчин, у которых диагностировали тяжёлую пневмонию. Все они занимались очисткой заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей.

Врачи наблюдали у пациентов симптомы, схожие с коронавирусом SARS-CoV-1 (его эпидемия в 2002-2003 годах затронула 26 стран). При этом тесты не подтвердили такой диагноз. Когда двое из них погибли, у остальных в крови нашли антитела к коронавирусу, который был ранее не известен науке, но имел сходство с SARS-CoV-1.

Учёные, в том числе их Уханьского университета, изучили шахту, а также получили образцы крови пациентов. Они взяли на анализы экскременты 276 летучих мышей и нашли в них множество коронавирусов, в том числе штамм, похожий на SARS-CoV-1. Командой руководила эксперт-вирусолог Ши Чжэнли, специализирующаяся на заболеваниях рукокрылых. По итогу работы была опубликована научная статья, однако в ней ничего не говорится о вспышке в 2012 году и её жертвах.

В 2020 году Ши Чжэнли опубликовала в журнале Nature материал, в котором говорится, что SARS-CoV-2 на 96,2% идентичен вирусу RaTG13, который нашли в шахте. Позднее в интервью Scientific American она рассказала , что шахтёры умерли от грибковой инфекции, однако из-за заражения коронавирусом их смерть была лишь вопросом времени.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве зафиксировали наименьший прирост случаев заражения коронавирусом за сутки. Он составил 680 человек, или 0,3%.

В мире коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались более 525 тысяч человек, выздоровели свыше 5,8 млн.

Первое место по числу заразившихся занимают США (свыше 2,7 млн человек), второе — Бразилия (около 1,5 млн). Россия находится на третьем месте. Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.