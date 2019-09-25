https://static.news.ru/photo/8a1ff24a-df9e-11e9-a4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Espirat/Wikimedia Commons

Гигантские представители вымершего семейства мозазавров перемещались по океану с невероятной скоростью, а охотиться на морских обитателей им помогал мощный брасс. Такое открытие сделали зарубежные учёные, исследовавшие ископаемое Plotosaurus.

Мезозавры обитали на планете в меловой период. Эти 15-метровые монстры имели ящероподобную голову и аллигатороподобный хвост. Несмотря на размеры, древние ящеры являлись быстрыми пловцами благодаря технике передвижения, известной в настоящее время как брасс, передаёт Live Science .

Ранее считалось, что развивать огромную скорость им помогал длинный хвост. Последнее исследование показало, что всё дело — в развитом грудном поясе, который поддерживал передние конечности, похожие на вёсла. Именно такое строение тела позволяло существам выполнять взрывные движения и передвигаться быстрыми прыжками.

Ранее News.ru писал, что японские палеонтологи нашли практически полный скелет неизвестного ранее динозавра, рост которого составлял около восьми метров. Находка относится к семейству гадрозавридов — так называемых утконосых динозавров, живших в меловой период. Найденным костям около 72 млн лет. Этот скелет динозавра стал крупнейшим из когда-либо найденных на территории Японии.