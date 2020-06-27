Онкологи разгадали механизм возникновения рака поджелудочной железы

https://static.news.ru/photo/dd9c3efa-b889-11ea-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие рака поджелудочной железы обусловлено мутациями как в гене, стимулирующем развитие, рост и дифференциацию клеток (KRAS), так и в гене — супрессоре опухолей (p53). Но механизм взаимодействия этих мутаций, вызывающих болезнь, ранее был непонятен. Новое исследование, изучившее это взаимодействие, поможет в разработке терапевтических средств лечения таких пациентов, считают авторы работы.

Открытие сделала группа учёных из Дартмутского и Дартмутско-Хичкокского онкологического центра.

Мутированный ген р53 существенно запускает сплайсинг РНК — фундаментальный клеточный механизм, посредством которого РНК обрабатывается перед трансляцией в белок. Перенос происходит таким образом, что приводит к активации KRAS, — объясняет доктор медицины и директор Дартмутского онкоцентра Стивен Лич.

Чтобы прийти к таким выводам, команда учёных проанализировала каждый известный вариант сплайсинга РНК — более 200 000 возможных последовательностей у сотен пациентов с раком поджелудочной железы. Результаты этого исследования были недавно опубликованы в Cancer Cell.

Это исследование показывает, что при раке всё ещё существуют фундаментальные механизмы, которые могут привести к новым стратегиям лечения. Основываясь на этих результатах, следующие шаги будут заключаться в разработке клинических исследований лекарств, которые изменяют сплайсинг РНК, — говорят учёные.

Ранее NEWS.ru писал, что британские онкологи обнаружили самый ранний симптом злокачественного новообразования в поджелудочной железе. Это болевые ощущения в спине или в области живота. Около 70% пациентов, которым впоследствии поставили такой диагноз, сначала пришли к врачу из-за таких симптомов.