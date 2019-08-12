https://static.news.ru/photo/01751a2e-bdac-11e9-a617-fa163e074e61_660.jpg Фото: john cummings/moodboard/Global Look Press

Специалисты Института онкологии имени Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3. Причём мутация была выявлена и тех, кому диагностировали онкологию, и у здоровых членов семейства.

Гипотезу о том, что изменения в гене могут вызывать предрасположенность к раку, специалисты проверили на рыбах данио. Результаты экспериментов подтвердили предположения учёных – мутация RABL3 значительно повышает рост раковых клеток. Кроме того, она ускоряет движение белка KRAS, связанного с развитием рака поджелудочной железы, и помогает ему проникать в клетки.

По словам специалистов, мутация RABL3 является редкой и носит врождённый характер, сообщает портал Medical Xpress .

Ранее News.ru писал, что учёные назвали профессии, которые чаще всего приводят к появлению злокачественных образований. По данным НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, чаще всего от рака страдают электросварщики.