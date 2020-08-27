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Обнаружена женщина, которая смогла вылечиться от ВИЧ без помощи медиков

21:16, 27 августа 2020 12
Фото: pixabay.com

Учёные обнаружили женщину, которая, вероятно, излечилась от ВИЧ полностью самостоятельно, без врачебной помощи.

Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на Daily Mail. Специалисты сравнили анализы так называемых «элитных контроллеров» (альтернативный термин — нонпрогрессоры), то есть людей, которые могут жить с ВИЧ, не принимая медикаментов для коррекции состояния здоровья. Одна женщина привлекла особое внимание учёных. Она прожила с вирусом иммунодефицита 25 лет. Очередной анализ крови показал отсутствие следов ВИЧ, но дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у неё присутствуют, однако они потеряли способность к размножению.

Вирусологи считают, что эту женщину можно назвать первым человеком в истории, чей иммунитет одолел ВИЧ без лечения и трансплантации костного мозга. Для того, чтобы заявить об этом со всей уверенностью, у авторов исследования пока не хватает данных. Учёные намерены продолжить работу с женщиной.

Как передавал NEWS.ru, по данным, которые в июне озвучил президент США Дональд Трамп, с начала эпидемии ВИЧ и СПИДа в США в 80-х годах прошлого века число новых случаев заражения снизилось более чем на две трети, однако почти 40 тысяч американцев ежегодно узнают о наличии вируса в их крови.

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