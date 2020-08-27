Обнаружена женщина, которая смогла вылечиться от ВИЧ без помощи медиков

https://static.news.ru/photo/293f4674-e894-11ea-8e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные обнаружили женщину, которая, вероятно, излечилась от ВИЧ полностью самостоятельно, без врачебной помощи.

Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на Daily Mail . Специалисты сравнили анализы так называемых «элитных контроллеров» (альтернативный термин — нонпрогрессоры), то есть людей, которые могут жить с ВИЧ, не принимая медикаментов для коррекции состояния здоровья. Одна женщина привлекла особое внимание учёных. Она прожила с вирусом иммунодефицита 25 лет. Очередной анализ крови показал отсутствие следов ВИЧ, но дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у неё присутствуют, однако они потеряли способность к размножению.

Вирусологи считают, что эту женщину можно назвать первым человеком в истории, чей иммунитет одолел ВИЧ без лечения и трансплантации костного мозга. Для того, чтобы заявить об этом со всей уверенностью, у авторов исследования пока не хватает данных. Учёные намерены продолжить работу с женщиной.

Как передавал NEWS.ru, по данным, которые в июне озвучил президент США Дональд Трамп, с начала эпидемии ВИЧ и СПИДа в США в 80-х годах прошлого века число новых случаев заражения снизилось более чем на две трети, однако почти 40 тысяч американцев ежегодно узнают о наличии вируса в их крови.