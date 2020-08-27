Обнаружена женщина, которая смогла вылечиться от ВИЧ без помощи медиков

Учёные обнаружили женщину, которая, вероятно, излечилась от ВИЧ полностью самостоятельно, без врачебной помощи.
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Вирусологи считают, что эту женщину можно назвать первым человеком в истории, чей иммунитет одолел ВИЧ без лечения и трансплантации костного мозга. Для того, чтобы заявить об этом со всей уверенностью, у авторов исследования пока не хватает данных. Учёные намерены продолжить работу с женщиной.
Как передавал NEWS.ru, по данным, которые в июне озвучил президент США Дональд Трамп, с начала эпидемии ВИЧ и СПИДа в США в 80-х годах прошлого века число новых случаев заражения снизилось более чем на две трети, однако почти 40 тысяч американцев ежегодно узнают о наличии вируса в их крови.
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