Немецкие учёные заявили о поражении органов при бессимптомном COVID-19

Группа исследователей из Германии пришла к выводу, что бессимптомное заболевание коронавирусом не проходит бесследно. Смертоносная инфекция даже в таком случае поражает различные органы, сообщает European Heart Journal.

Учёные предупредили , что из-за даже лёгкого течения заболевания может уменьшиться объём лёгких, увеличиться сопротивление дыхательных путей, возникнуть проблемы с сердцем, снизиться функции почек и возрасти риск тромбоза вен нижних конечностей.

Специалисты указали на важность полученных данных, поскольку заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой форме при заражении штаммом «омикрон», который набирает силу в мире в настоящее время.

Ранее стало известно, что «омикрон» мог произойти не от человека, а от мышей. Такое предположение сделали учёные из Китайской академии наук. Как полагают исследователи, грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, однако в дальнейшем вирус начал мутировать в организме животных. Это привело к образованию нового штамма, которым заразились люди.