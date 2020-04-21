Немецкие учёные нашли связанные с обжорством нейроны

https://static.news.ru/photo/a6ad318a-83df-11ea-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/Global Look Press

Группа учёных из Общества научных исследований имени Макса Планка обнаружила нервные клетки гипоталамуса, активация которых приводит к чрезмерному потреблению жирной пищи.

Исследователи поставили опыты на мышах: животным удаляли или активировали ноцицептинные нейроны. В первом случае мыши переставали переедать, во втором — теряли контроль над чувством сытости.

Всего трёх дней диеты с высоким содержанием жиров было достаточно для выявления повышенной активности нейронов ноцицептина в определенной области мозга — дугообразном ядре гипоталамуса, — цитирует «МедикФорум» учёного Йенса Брюнинга.

Отмечено, что учёные использовали для опытов как обычных, так и модифицированных мышей, нейроны которых можно активировать с помощью света.

Как писал NEWS.ru, химики из Корнелльского университета разработали полимер, который разлагается под действием ультрафиолетового излучения. Они надеются, что новый материал заменит пластик.