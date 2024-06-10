Назван вирус-триггер рассеянного склероза Ученые заявили, что рассеянный склероз провоцирует вирус Эпштейна-Барр

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Рассеянный склероз провоцирует вирус Эпштейна-Барр (EBV), заявили ученые из Университета Бирмингема и Каролинского института, исследование которых опубликовано в журнале PLOS Pathogens. Отмечается, что основная связь EBV с заболеванием пока не установлена.

Ученые взяли анализ образцов крови у людей, рассеянный склероз у которых обнаружили в течение шести предыдущих месяцев, а также здоровых, но с EBV-инфекцией и выходивших из острой фазы. Они пришли к выводу, что Т-клетки, вступающие в реакцию с белками вируса Эпштейна-Барр, способны идентифицировать белки центральной нервной системы.

Таким образом происходит ошибочная иммунная атака на миелиновую оболочку нейронов головного мозга, и организм определяет подобный удар как вирусные белки. Исследователи полагают, что именно эти изменения в функционировании иммунных клеток приводят к рассеянному склерозу.

Ранее микробиолог из Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили изучать загадочное заболевание головного мозга, от которого могут страдать около 200 человек. По его данным, случаи заболевания были зафиксированы в канадской провинции Нью-Браунсуик.