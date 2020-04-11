Необычная находка археологов перевернула представление о неандертальцах

https://static.news.ru/photo/66b22e2a-7bb8-11ea-a87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Учёные изменили своё мнение о неандертальцах. Находка в одной из французских пещер доказала, что они были далеко не самым отсталым видом. Исследователи обнаружили фрагмент пряжи, состоящий из трёх пучков волокон, скрученных вместе. Он представлял собой подобие верёвки, которой, по словам экспертов, пользовались первые жители Европы примерно 52–41 тысяч лет назад.

Неандертальцы не только умели пользоваться переплетёнными волокнами, но и понимали их устройство. Это говорит о том, что они владели азами математики и могли осваивать сложные технологии, — считают антропологи.

Ранее учёные были склонны думать, что неандертальцы уступали в своём развитии другим ранним Homo sapiens. Однако раскопки последних лет, в частности, в Хорватии, Израиле и Испании показывают обратное, отмечает ТАСС.

Ранее исследователи из Университета Барселоны выяснили, что половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов. К такому выводу учёные пришли, изучив пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии. Среди найденных в ней артефактов, возраст которых около 100 тысяч лет, были найдены раковины моллюсков, кости рыб, морских котиков и акул, писал NEWS.ru.