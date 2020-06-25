Микробиологи смогли уничтожить коронавирус за 25 секунд

https://static.news.ru/photo/e6b5fb1e-b791-11ea-8f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: CDC/Unsplash.com

Американские учёные нашли способ полностью уничтожить коронавирус при помощи дальнего ультрафиолетового излучения.

Специалисты Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета под руководством микробиолога Энтони Гриффитса загрязнили вирусом SARS-CoV-2 материал, а потом воздействовали на него ультрафиолетовым излучением. Если дозировка ультрафиолета составляла 5 мДж/см2, то распространение вируса снижалось на 99% за шесть секунд, при увеличении излучения до 22 мДж/см2 коронавирус полностью уничтожался.

Микробиологи считают, что энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт может полностью очистить от коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров.

Специалисты напомнили, что ультрафиолетовое излучение почти 40 лет применяется для уничтожения вирусов, за это время ни один из патогенов не смог выжить при таком воздействии, но излучение опасно для человека, сообщает портал Biospace.

NEWS.ru писал, что добровлец, согласившийся на тестирование вакцины от коронавируса на себе, рассказал о повышении аппетита. Он сообщил, что препарат не вызывает никаких неприятных ощущений. Введение вакцины никак не отразилось на организме ни внутренне, ни внешне.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным на 26 июня, коронавирусом во всём мире заразились более 9,6 млн человек, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек.