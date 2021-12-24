Медики назвали противопоказания к препарату от коронавируса «Мир-19»
Медики не рекомендовали применять COVID-препарат «Мир-19» при тяжёлом течении болезни
Сергей Князев
Сергей Князев
14:28, 23 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» разрешили для применения лицам в возрасте от 18 до 65 лет. В то же время его применение противопоказано беременным и лицам, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, пишет ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату. Курс лечения с помощью ингаляции составляет 14 дней и назначается в условиях стационара, перерыв между ингаляциями должен составлять семь-восемь часов.
Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что новое лекарство, зарегистрированное накануне Минздравом, необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Специалисты отмечают, что у препарата не обнаружили побочных эффектов.
Попадая в лёгкие, «Мир-19» действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не даёт патогену размножаться. «Мир-19» — это этиотропный препарат. По словам учёных, это, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Отмечается, что новое лекарство состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.