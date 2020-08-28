Летучих мышей Подмосковья проверят на способность передавать коронавирус

https://static.news.ru/photo/c591f34a-e90d-11ea-8c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/Global Look Press

Биологический материал летучих мышей, которые обитают на территории России, в том числе Подмосковья, исследуют на предмет способности этих животных быть разносчиками коронавируса.

Согласно данным пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья, в регионе есть немало натуралистов-любителей, наблюдающих за этими млекопитающими. Однако это увлечение требует осторожности.

По косвенным данным, рукокрылые могут быть переносчиками коронавируса. Сейчас группа российских учёных устанавливает возможность этого, используя биологический материал, собранный, в том числе, и в Московской области, — говорится в сообщении ведомства.

В Подмосковье обитает несколько видов летучих мышей, пять из которых находятся в Красной книге региона. Среди них ночницы Натеррера, прудовая и усатая, а также вечерницы — малая и гигантская. Последний вид встречается реже всего — единственный экземпляр был добыт весной 1931 года, неподалёку от Истры.

В Министерстве также отметили, что 29 августа пройдёт международная ночь летучих мышей, когда учёные и любители животных смогут увидеть рукокрылых в их естественной среде обитания, так как в начале осени они особенно активны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что зарубежные учёные обнаружили медицинские записи, согласно которым коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон сообщили, что первыми пациентами с коронавирусной инфекцией могли стать китайские горняки, которые очищали шахты от фекалий летучих мышей. У них были симптомы такие же, как и у заражённых COVID-19.