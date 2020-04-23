24 апреля отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных. Он был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных. Корреспондент NEWS.ru отправилась в один из трёх российских вивариев, где производят так называемых «чистых» мышей и узнала, почему без опытов над зверями науке не обойтись.

Территорию рядом с виварием ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» украшает памятник лабораторной мыши. Бронзовое животное сидит в очках, сдвинутых на кончик носа. Мышка держит в лапках спицы и «вяжет» двойную спираль ДНК. Памятник символизирует благодарность животному за важную роль в развитии науки. Монумент был открыт 1 июля 2013 года к 120-летию Новосибирска.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Большую часть опытов в научных лабораториях сегодня проводят, используя мышей и крыс. Раньше учёные к своим опытам привлекали собак, кошек и даже обезьян. Сейчас эксперименты на этих животных проводят в особых случаях, в частности при испытаниях вакцин. Причины как минимум две — этическая и финансовая. Содержание крупных животных в лабораториях обходится дорого, а денег на науку в России выделяют недостаточно. Мыши по всем критериям подходят для научных экспериментов — небольшие размеры, высокая плодовитость, короткий период беременности. Генетическое сходство мыши и человека составляет около 95%.

В виварии Института Цитологии и генетики ежегодно рождается примерно 70 тысяч мышей. Одних учёные используют в своих опытах — других отправляют в НИИ, университеты и фармкомпании. Например, они поставляют животных в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где сейчас ведётся разработка вакцины от коронавируса.

Лабораторные мыши используются как объект для изучения механизмов работы разных систем органов, как объекты для испытаний различного рода диагностических, терапевтических средств. Также с помощью них можно изучить взаимодействие организмов матери и плода. Михаил Мошкин руководитель отделения генетики животных и человека Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН руководитель отделения генетики животных и человека Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН

В новосибирском виварии для мышей создана искусственная реальность. Их жизнь не зависит от естественных вариаций продолжительности светового дня. В помещении, где содержатся животные, нет окон, только искусственный свет. «День» длится 14 часов, «ночь» — 10 часов. Начинается ночь с плавного снижения освещенности в 3 часа дня.

Мыши в отличие от людей — ночные животные. Чтобы корректно оценивать их поведение нужно это делать в тёмное время суток. Но для сотрудников это должно быть рабочее время, — объясняет Михаил Мошкин.

В прессе пишут о том, что в виварии НИИ цитологии и генетики выводят «чистых» мышей. Михаил Мошкин относится к этому слову скептически. Более правильные определения — здоровые или свободные от видоспецифических патогенов, говорит специалист. И объясняет: во многих лабораториях мыши болеют различными инфекционными заболеваниями — вирусными и бактериальными инфекциями. В их виварии это исключено.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Мыши новосибирского вивария содержатся в «чистой зоне». Там поддерживается высокий уровень стерильности. Звери дышат специально очищенным воздухом, доступ разрешён ограниченному числу сотрудников. Человек должен перед этим принять душ, надеть специальную одежду и респиратор.

Подобных лабораторий с «чистыми» грызунами в России всего три. Две из них в Подмосковье, третья — в Сибири.

Помощники в изучении онкозаболеваний

Глиобластома — этот страшный диагноз у многих на слуху. От злокачественной опухоли мозга этого вида скончалась Жанна Фриске, Валерий Золотухин, Михаил Задорнов. Такая же опухоль, по сообщениям СМИ, обнаружена у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Это одна из самых опасных опухолей, которая почти не лечится и убивает максимум за год. Сибирские учёные стремятся найти лекарство от страшной болезни. Для этого нужно исследовать механизмы её развития. Проводить такие эксперименты на больных людях — сомнительная идея. Мыши идеально подходят для этого.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

В небольшой клетке ютятся несколько лысых зверьков. Мошкин показывает на шею одной из них. У животного там виднеется выступ. Мыши подкожно вкололи клетки из опухоли глиобластомы человека. Лаборант уже вскрыла несколько больных животных и вырезала у них новообразование на разных стадиях развития. Все больные ткани будут исследоваться.

Сейчас ученые новосибирского академгородка на мышах пробуют новый метод лечения онкологических заболеваний.

Он ориентирован на то, чтобы убивать только опухолевые клетки, а здоровые не трогать. Мыши с опухолями нужны, чтобы изучать и отрабатывать эту технологию, — сообщил Мошкин.

Ещё до того, как в мире началась пандемия, сибирские учёные исследовали на мышах поведение вирусов в человеческом организме. Человек заражается, и вирусы двигаются из носовой полости в мозг, вызывая различные симптомы. Благодаря животным удалось выяснить закономерность — если закапать в нос некоторые вещества, например, раствор хлористого кальция, это полностью блокирует процесс распространения вируса. Сейчас учёные готовятся написать научную статью по этой теме.

У вивария ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» и других подобных учреждений в России две главные проблемы — нехватка финансирования и кадров. Людей, готовых заниматься биомедицинской наукой, в России мало. Главные причины — низкие зарплаты и падение престижа профессии учёного.

Главная проблема науки в России — неверный подход государства к соответствующим учреждениям. От них стремятся получить прибыль любой ценой. Например, виварий обязан зарабатывать на продаже мышей. При этом учёным нужно много животных для собственных исследований.

Если мы перейдем на режим самоокупаемости мы из центра превратимся в курятник. Потому что мы будем делать только то, что приносит прибыль, — рассуждает Михаил Мошкин.

Он приводит в пример Японию и Германию, где учреждения, занимающиеся биомедицинской наукой, финансируются государством на 80%. В России же науку усиленно пытаются поставить на коммерческие рельсы.