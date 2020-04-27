Крупнейший в мире айсберг стал разрушаться

Исследователи Университета Суонси заявили о начале разрушения крупнейшего в мире айсберга A-68. Он потерял кусок площадью 175 кв. км.
В 2017 году, когда айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена, его площадь составляла 5,8 тыс. кв. км, что в два раза больше территории Люксембурга. Распад глыбы льда учёные обнаружили, изучив снимки со спутника Sentinel-1,
Предположительно, начался окончательный распад, но последующие отколовшиеся фрагменты мы, вероятно, увидим только с годами, — цитирует издание исследователя университета Адриана Лакмана.
Отмечается, что течение несёт A-68 в сторону Южной Атлантики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что айсберг весом 315 млрд т и площадью около 1,6 тыс. кв. м откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде. Объект, получивший название D28, обнаружила гляциолог Хелен Фрикер. По её словам, событие не стоит связывать с изменением климата — айсберги такого масштаба откалываются от континента регулярно через каждые 60–70 лет.
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