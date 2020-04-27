Крупнейший в мире айсберг стал разрушаться

Фото: G&M Therin-Weise/imagebroker.com/Global Look Press

Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.

Основатель и акционер Microsoft отметил, что как бы ни хотелось ужать временные рамки, нельзя обойтись без трёхфазовой процедуры апробирования и сертификации будущей вакцины. В идеальном случае мы бы вышли на...