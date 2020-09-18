Космонавт с МКС вновь снял вереницу НЛО и объяснил причину их появления

Ранее Вагнер уже снимал несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмаш и Институт космических исследований Российской академии наук для изучения.
В комментарии к новому ролику из космоса Иван Вагнер отметил, что «НЛО» представляют собой спутники — космические аппараты, которых становится всё больше. Он не стал уточнять, кому они принадлежат.
Как писал NEWS.ru, сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. При этом он очень удивился, что Вагнер не знал об этих спутниках.