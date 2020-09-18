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Космонавт с МКС вновь снял вереницу НЛО и объяснил причину их появления

18:30, 19 сентября 2020 11
Фото: ivan_mks63/twitter.com

Работающий на МКС космонавт Иван Вагнер вновь снял на видео пролетающие строем над Землёй «неопознанные» объекты. На этот раз он сам объяснил причину их появления.

И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24–30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Скоро так всё небо будет в космических аппаратах, — написал он.

Ранее Вагнер уже снимал несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмаш и Институт космических исследований Российской академии наук для изучения.

В комментарии к новому ролику из космоса Иван Вагнер отметил, что «НЛО» представляют собой спутники — космические аппараты, которых становится всё больше. Он не стал уточнять, кому они принадлежат.

Как писал NEWS.ru, сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. При этом он очень удивился, что Вагнер не знал об этих спутниках.

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