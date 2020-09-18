Космонавт с МКС вновь снял вереницу НЛО и объяснил причину их появления

https://static.news.ru/photo/163a5470-fa90-11ea-8838-fa163e074e61_660.jpg Фото: ivan_mks63/twitter.com

Работающий на МКС космонавт Иван Вагнер вновь снял на видео пролетающие строем над Землёй «неопознанные» объекты. На этот раз он сам объяснил причину их появления.

И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24–30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Скоро так всё небо будет в космических аппаратах, — написал он.

Once more our strangers passed by in a formation at 00:24-00:30 seconds of the new space #timpelapse video. The mystery seems to be solved!



These are satellites, more and more of them every time. Soon, the sky will be full of spacecraft! pic.twitter.com/mckmUFqm4e — Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020

Ранее Вагнер уже снимал несколько летящих друг за другом объектов на орбите планеты. Он передал ролик в Роскосмос, ЦНИИмаш и Институт космических исследований Российской академии наук для изучения.

В комментарии к новому ролику из космоса Иван Вагнер отметил, что «НЛО» представляют собой спутники — космические аппараты, которых становится всё больше. Он не стал уточнять, кому они принадлежат.

Как писал NEWS.ru, сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. При этом он очень удивился, что Вагнер не знал об этих спутниках.