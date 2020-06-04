Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России

https://static.news.ru/photo/971bb212-a6af-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработанная военными и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вакцина от коронавируса готова к клиническим испытаниям. Для участия в них отобраны 56 добровольцев из числа военных, вакцина прошла проверку на токсичность, иммуногенность и защитную эффективность на животных.

Каждый кандидат на испытания прошёл полное обследование. В группе добровольцев — 45 мужчин и пять женщин, сообщает газета «Красная звезда». Для них выделен отдельный медицинский изолированный корпус, где ранее была проведена полная дезинфекция и обработка помещений. Участников эксперимента доставляли к месту прохождения испытания прошедшие спецобработку автомобили.

Добровольцам от 25 до 50 лет, они контрактники, прапорщики и офицеры. Среди них — десять медработников, в том числе трое врачей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, будет разработано сразу несколько препаратов, предназначенных для разных групп населения.