https://static.news.ru/photo/2eea5a80-4a94-11ea-af43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Американские учёные с помощью технологии CRISPR успешно ввели в онкологические опухоли генетически изменённые иммунные клетки у троих больных раком. Через несколько месяцев авторы исследования извлекли их обратно и обнаружили, что они не только невредимы, но и даже размножились. Результаты работы медиков опубликованы в журнале Science.

Доктор медицинских наук, профессор Пенсильванского университета и соавтор работы Карл Джун отметил, что специалистам удалось выявить две важные вещи, о которых раньше не было известно.

Во-первых, мы можем успешно выполнить многократные изменения генома клеток с высокой точностью во время их создания, что позволяет им выживать значительно дольше всех предыдущих аналогов. Во-вторых, до сих пор эти клетки демонстрировали устойчивую способность противостоять распространению опухолей, — пояснил Джун.

В ходе анализа результатов выяснилось, что первые два изменения удалили естественные рецепторы Т-клеток и заменили их на синтетические рецепторы Т-клеток. Они как раз и позволяют искать и убивать опухоли. При третьем редактировании удалился PD-1 — естественная контрольная точка, которая иногда не позволяет Т-клеткам выполнять свою работу.

Учёные из Пенсильванского университета также отметили отсутствие побочных эффектов при редактировании иммунной системы с помощью CRISPR. Однако результаты исследования ещё не доказывают, что CRISPR может помочь в борьбе с раком. Дело в том, что один пациент умер, а состояние других ухудшилось. Однако исследование доказало, что это способ нетоксичен.

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