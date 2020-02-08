https://static.news.ru/photo/23acdc06-4a8a-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» Фото: Universal Pictures

Врачи установили, что метаболиты кинуренина могут стать биомаркерами, которые помогут выявлять пациентов, у которых есть риск развития этого недуга. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

Учёные опирались на предыдущее исследование, которое показало, что у пациентов с депрессией в крови повышен уровень продуктов метаболизма — метаболитов триптофана, продуцируемых кинуренином.

Для подтверждения гипотезы врачи изучили образцы сыворотки крови, которые взяли у 61 участника эксперимента, которые уже страдали серьёзными депрессивными расстройствами. Другая группа была контрольной и состояла из 51 здорового человека.

После этого они измерили уровни различных метаболитов кинуренина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, которая позволяет точно измерять концентрации.

Сравнив полученные результаты, учёные выяснили, что все пациенты, страдающие или имеющие риск развития депрессии, обладали повышенным уровнем антраниловой кислоты в сыворотке.

У женщин, склонных к депрессии, врачи при этом обнаружили снижение уровня триптофана в кровяной сыворотке. Врачи объяснили это тем, что кинуренин потребляет триптофан и производит антраниловую кислоту.

Данное исследование показало, что теперь специалисты смогут проверить уровень антраниловой кислоты в сыворотке и определить, подвержен ли пациент развитию серьёзного депрессивного расстройства и стоит ли ему начать лечение заранее.

Как писал NEWS.ru, ранее чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о сложных временах своей юности и депрессии.