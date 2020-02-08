Врачи установили, что метаболиты кинуренина могут стать биомаркерами, которые помогут выявлять пациентов, у которых есть риск развития этого недуга. Статья с результатами исследования
Учёные опирались на предыдущее исследование, которое показало, что у пациентов с депрессией в крови повышен уровень продуктов метаболизма — метаболитов триптофана, продуцируемых кинуренином.
Для подтверждения гипотезы врачи изучили образцы сыворотки крови, которые взяли у 61 участника эксперимента, которые уже страдали серьёзными депрессивными расстройствами. Другая группа была контрольной и состояла из 51 здорового человека.
После этого они измерили уровни различных метаболитов кинуренина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, которая позволяет точно измерять концентрации.
Сравнив полученные результаты, учёные выяснили, что все пациенты, страдающие или имеющие риск развития депрессии, обладали повышенным уровнем антраниловой кислоты в сыворотке.
У женщин, склонных к депрессии, врачи при этом обнаружили снижение уровня триптофана в кровяной сыворотке. Врачи объяснили это тем, что кинуренин потребляет триптофан и производит антраниловую кислоту.
Данное исследование показало, что теперь специалисты смогут проверить уровень антраниловой кислоты в сыворотке и определить, подвержен ли пациент развитию серьёзного депрессивного расстройства и стоит ли ему начать лечение заранее.
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