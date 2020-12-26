Геофизик спрогнозировал частые землетрясения по всей планете

https://static.news.ru/photo/d4f284e8-4813-11eb-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim/ТАСС

На Земле участятся землетрясения в ближайшие два десятилетия. Об этом заявил ученый-геофизик, заведующий лабораторией в Центре геофизических исследований «Градиент» Виктор Боков.

По его словам, существуют две основные формы циркуляции атмосферы. Форма «C» связана с Азорским антициклоном, форма «E» — с Сибирским. При усилении меридиональных процессов возникает больше землетрясений, особенно мощных, передаёт URA.RU.

Специалист уверен, что в ближайшие 20 лет эти формы циркуляции будут преобладающими, а это, в свою очередь, приведёт к учащению мощных землетрясений на всех континентах. Геофизик добавил, что под воздействием атмосферы земля может прогнуться на разломах тектонических плит на 40 см.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на востоке Турции 27 декабря. Накануне, 26 декабря, на востоке Узбекистана были зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 5,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.