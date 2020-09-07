«Девушку с жемчужной серёжкой» воссоздали с помощью наностолбиков

https://static.news.ru/photo/cc8fcc1c-f114-11ea-9ea3-fa163e074e61_660.jpg Девушка с жемчужной серёжкой. ок. 1665 Фото: Ян Вермеер

Физики из США и Китая создали микроструктуру из наностолбиков, изменяя форму и ориентацию которых можно регулировать цвет и яркость проходящего через них света. Изменяемая интенсивность излучения каждого пикселя в такой структуре позволила учёным получить реалистичные глубокие изображения, в качестве примера использования технологии исследователи воссоздали картину «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера.

О новой технологии написал журнал Optica. С помощью микроструктуры уже можно создавать фотографичные изображения сверхмалых размеров с плавным смещением цвета, а в перспективе технологию можно будет использовать при оптоволоконной передаче данных.

Учёные давно разработали технологию окрашивания света, проходящего через нанострутктуры. В большинстве случаев это работает благодаря плазмонным резонансам, недавно физики смогли также применить диэлектрические метаматериалы. Однако такие технологии не дают изменять яркость конечного излучения и соответственно работать со светотенью, что необходимо для создания реалистичных изображений.

В новом исследовании специалисты из Китая и США научились менять яркость проходящего через наноструктуру света, используя в качестве холста метаповерхность — набор эллиптических наностолбиков из диоксида титана на плоской подложке из диоксида кремния. Структуру создали с помощью электронной литографии с атомно-слоевым осаждением.

Каждому пикселю конечного изображения соответствовали пять наностолбиков: два с большой и малой осью в 250 и 50 нанометров, два — с осями в 320 и 80 нанометров и один с осями в 440 и 170 нанометров. Самые маленькие в сечении столбики при попадании белого света становились синими, средние — зелёными, а самый большой — красным. Высота наноструктур при этом равнялась 600 нанометров. Физики меняли угол между осью столбиков и направлением поляризации падающего на структуру света, меняя таким образом интенсивность излучения и плавно переходя между цветами и разными градациями яркости.

Для демонстрации нового способа получения сверхмалых изображений физики воспроизвели на метаповерхности репродукции «Девушки с жемчужной серёжкой». Размер изображения не превысил двух квадратных миллиметров, а цвета и тени на картине были близки к оригиналу. Технологию планируют использовать и в более практичных целях — например, для регулирования яркости и длин волн излучения при оптоволоконной передаче информации.

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