Дети легче переносят COVID-19 из-за особенностей иммунной системы

https://static.news.ru/photo/8483db20-b938-11ea-ad9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Rosemberg/dpa/Global Look Press

Молодой организм легче переносит заболевание, вызываемое COVID-19, и активнее противостоит различного рода осложнениям, которые возникают из-за нового вируса. Такое мнение высказали учёные Медицинской школы Техасского университета в Сан-Антонио (США).

Эксперты проанализировали клиническую картину заболевания маленьких пациентов за период с 24 января по 14 мая 2020 года. Они изучили данные из клиник нескольких континентов, после чего заметили, что примерно у 19% детей, заболевших COVID-19, заболевание протекало бессимптомно. Следы повреждения тканей лёгких были обнаружены у 21% малышей. Ещё 5,6% больных страдали от сопутствующих инфекционных заболеваний.

В ходе изучения состояния детей, у которых подтвердилось присутствие коронавируса, мы делали акцент на тонкостях клинической картины заболевания, уточняли и детализировали результаты лабораторных методов исследования, стремились дать наиболее точную картину течения этого коварного инфекционного заболевания, — отметил ведущий автор исследования доцент кафедры педиатрии Техасского университета Альваро Морейра (Alvaro Moreira).

По его словам, организм детей гораздо устойчивее к агрессивному воздействию COVID-19. Тяжёлые формы коронавируса были только у ребят со слабым иммунитетом. Но таких случаев было крайне мало, говорится на сайте медицинского журнала Lancet .

К 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%). В России выявлено более 627 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении более 393 тысяч человек. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля детей среди заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%. По её словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный прирост по заражению COVID-19. Это та категория населения, добавила Попова, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила.

Между тем в Минздраве рассказали о симптомах коронавируса у детей. У них может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечаются заложенность носа и боли в животе. В ведомстве считают, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель, писал NEWS.ru.