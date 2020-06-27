Человек одомашнил курицу более 7500 лет назад

https://static.news.ru/photo/6aeba3d8-b941-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёный из китайской Объединённой лаборатории генетики сельскохозяйственных и природных ресурсов Цзяньлинь Хань провёл многолетнюю работу по сбору ДНК и выяснил, что дикие курицы могли стать домашними животными 7500 лет назад. Это произошло, по словам научного специалиста, в джунглях Юго-Западной Азии.

Хань получил секвенировал более 850 геномов куриц из разных регионов Азии и Африки. Живут могли быть как дикими, так и содержащимися местными племенами. Сравнение собранных геномов показало, что современные курицы больше всего схожи с Gallus gallus spadiceus, которые проживали в лесах Лаоса, Мьянмы, Таиланда и юго-западной оконечности КНР.

Судя по различиям, накопившимся с тех пор в их ДНК, разделение произошло между 6200 и 12 800 лет назад, когда, видимо, птицы и стали одомашниваться Впоследствии они скрестились с дикими сородичами из Индии, сохранив часть их генома, передаёт журнал Cell Research.

Многие исследователи были поражены представленными цифрами. Исходя из результатов работы Ханя получается, что курицы были одомашнены ещё до выращивания риса. То есть, невероятно давно. Кроме того, выходит, что куры были одними из первых одомашненных животных вообще. Возможно, их генетика более сложна, чем кажется, поэтому в анализе и имеются неточности. Работа учёных по изучению истории куриц продолжается.

Связь между современными курицами и Gallus gallus spadiceus исследовал ещё великий учёный Чарльз Дарвин: те и другие не только весьма похожи, но и свободно скрещиваются, давая фертильное потомство. Однако из-за этой близости определить место и время начала их доместикации оказалось особенно трудно.

Как ранее писал NEWS.ru, гиены — пещерные и пятнистые — несколько миллионов лет назад мигрировали с территории современной Африки вслед за древними людьми. К такому выводу в результате исследования пришли члены группы учёных, в которой объединились научные специалисты из России, Дании и Германии.