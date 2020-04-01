Бозоны оказались способны вести себя как фермионы

https://static.news.ru/photo/97ff3ca4-7436-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: CERN

Учёные из Пенсильванского университета выяснили, что бозоны при движении в одном измерении могут образовывать ферми-жидкость. Такое свойство, как считалось ранее, присуще только фермионам.

Бозон представляет собой частицу с целым значением спина (собственного момента импульса). В этом заключается его отличие от фермиона. Поэтому если бозоны достаточно сильно охладить или сжать, то они образуют конденсат, в котором все частицы находятся в одном и том же квантовом состоянии. Фермионы же в такой ситуации начнут по очереди занимать свободные квантовые состояния, образуя ферми-жидкость.

Исследователи теперь экспериментально доказали, что если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость. Сам эксперимент описан в журнале Science.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физики обнаружили новый способ поиска элементарных частиц — нейтрино. Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающего при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов в диапазоне энергий.