Биологи сделали невидимыми для иммунитета клетки поджелудочной железы

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Американские молекулярные биологи впервые сумели сделать невидимыми для иммунитета клетки поджелудочной железы, не изменяя структуру их ДНК.

В своих экспериментах специалисты пытались защитить искусственные аналоги поджелудочной железы без редактирования генома. Биологи использовали эмбриональные и перепрограммированные стволовые клетки.

Сначала учёные определили, как стволовые клетки превращаются в компоненты поджелудочной железы. Специалисты открыли механизм, который защищает эти клетки от внимания иммунитета.

Биологи обрабатывали большим количеством интерферона-гамма культуру стволовых клеток, в которых формировались органоиды из стволовых клеток. Белок интерферон-гамма в иммунной системе играет роль в управлении воспалительными процессами и борьбой с раком. Он воздействовал на островковые клетки, которые вырабатывали белок PD-L1. Он нужен иммунитету для отличия своих клеток от чужеродных объектов.

Из обработанных стволовых клеток выросли маленькие аналоги поджелудочной железы, которые были пересажены мышам. Грызуны страдали от диабета первого типа. Органоиды прижились в организме мышей и стали вырабатывать инсулин. Иммунитет при этом никак не реагировал на эти клетки.

В борьбе с диабетом первого типа сложно использовать лекарства. Новая методика биологов может помочь решить эту проблему, восстановив работу поджелудочной с помощью культур клеток, производящий инсулин, заявил профессор Института биологических исследований имени Джонаса Солка Рональд Эванс, сообщает EurekAlert.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год диабет первого типа вызывает смерть 150 тысяч человек. Всего это заболевание диагностировано примерно у 30 млн человек. Каждый десятый диабетик в мире имеет первую стадию болезни. Когда человек болеет диабетом первого типа у него погибают клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Это происходит из-за атаки иммунной системы, которая считает их врагами.

Как ранее писал NEWS.ru, канадские исследователи выяснили, что бобовые снижают риск развития диабета и болезней сердца.