Археологи наткнулись на новую тайну под пирамидой древнего города в Мексике

https://static.news.ru/photo/9150e210-baca-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные во время нового исследования обнаружили под одной из пирамид города Теотиуакана в Мексике пещеру естественного происхождения. Находка может перевернуть представление об архитектуре и назначении древнего города.

Пирамида Луны находится на высоте 43 метра и является второй по величине в городе. Её возвели на семи последовательных слоях между 100 и 450 годами нашей эры для проведения церемоний и ритуальных жертвоприношений людей и животных. По мнению археологов, площадь перед этой пирамидой использовалась для астрономических наблюдений, а также была политическим и социально-экономическим центром.

Также известно, что сооружение находится в конце аллеи мёртвых у подножия горы Серро-Гордо, что символизирует связь между самой аллеей и подземным миром, а сама гора выступает в качестве «якоря» земной жизни.

Исследователи уже давно нашли под пирамидой Луны рукотворные туннели, таки же, как под пирамидами Солнца и Кецалькоатля. Чаще всего их выкапывали для хранения строительных материалов, а позже они использовались для наблюдения за небом и почитания смерти в подземном мире. Однако новые данные указывают на нечто другое.

Электротомография, специальные съёмками и неинвазивные геофизические методы позволили найти под пирамидой Луны естественную пустоту. После анализа электрического сопротивления грунта под сооружением, обнаружилась частично заполненная пещера на глубине 15 метров.

Эта находка открывает дискуссию об оригинальном планировании городского дизайна Теотиуакана, — отметили археологи.

Они считают, что в отличие от других искусственных пещер в городе, новая пещера образовалась естественным путём, а также стала важным центром для первых поселенцев, которые оказали влияние на изначальную планировку Теотиуакана.

Теотиуакан был возведён между I и VII веками нашей эры. Он являлся одним из крупнейших центров доколумбовой Америки. Его населяли около 125 000 человек, а его площадь составляла площадь в 26 — 28 км².

Как писал NEWS.ru, ранее учёные нашли на территории Мексики древнейшее и самое крупное на сегодняшний день строение эпохи цивилизации майя. Археологи традиционно считали, что исчезнувшее государство развивалось постепенно.