Американский учёный превратил коронавирус в музыку

https://static.news.ru/photo/364269c2-7815-11ea-b712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Prandl/imagebroker.com/Global Look Press

Американский инженер и учёный-материаловед Маркус Джей Бюлер написал музыку на основе аминокислотной последовательности коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего всемирную пандемию в 2020 году.

Научный сотрудник Массачусетского технологического института (MIT) Бюлер опубликовал композицию — аудиоверсию вирусной РНК на платформе SoundCloud.

Хотя мы не можем видеть наноскопические объекты, такие как белки или другие молекулы, которые составляют практически всё живое вещество, а также патогены, такие как вирусы, наш вычислительный алгоритм позволяет сделать его материальное проявление слышимым, — отметил Бюлер в аннотации к мелодии.

Как писал NEWS.ru, к 6 апреля количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 67 тысяч пациентов с COVID-19 — респираторным синдромом, вызываемым коронавирусом.