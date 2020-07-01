Жириновский призвал не пускать россиян на зарубежные курорты

https://static.news.ru/photo/5f153f68-bb8c-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Открывать границы для международных рейсов и разрешать россиянам поездки за рубеж — и особенно на иностранные курорты — преждевременно. Сейчас это нецелесообразно, так как может негативно сказаться на эпидемической ситуации в стране, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась и «свирепствует по всей планете». Поэтому гражданам следует быть предельно осторожными.

Поспешишь — людей насмешишь. Тише едешь — дальше будешь. Семь раз отмерь — один раз отрежь. Цыплят по осени считают. Смеётся тот, кто смеется последним. И хорошо бы, чтобы последними смеялись русские, а не те, кто нас преждевременно зазывает на свои зарубежные курорты, — написал Жириновский в Telegram.

По мнению политика, некоторым «деньги застилают глаза», поэтому не следует поддаваться на уговоры тех, кто «преждевременно зазывает на свои зарубежные курорты». Если возобновить зарубежные рейсы, в страну «снова привезут эту заразу», и тогда осенью и зимой люди снова будут вынуждены сидеть на карантине, высказал опасения Жириновский.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращающих граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные туристические компании начали аннулировать путёвки на зарубежные туры с вылетами в июле. В число компаний, которые приняли данное решение, вошли ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист».

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международные полёты, начав со стран СНГ, а дальнее зарубежье открывать по мере улучшения эпидемической ситуации в той или иной стране.