Туроператоры отменяют июльские туры в другие страны

https://static.news.ru/photo/1f35b896-b867-11ea-be78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные туристические компании совсем потеряли надежду на то, что международный туризм возобновится в ближайший месяц, и начали аннулирование путёвок с вылетами в июле. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В число компаний, которые приняли данное решение, вошли ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист».

Coral Travel предлагает перебронировать поездку на любой маршрут и даты до конца 2021 года. При этом уплаченные деньги доступны к гарантированному использованию на условиях акции «Возрождение!».

«Интурист» отменяет поездки с датами вылета до 16 июля. Перенести их можно без доплат на любые даты 2020 года или 2021 года. При этом компания предлагает и возможность переноса на другие направления. Например, можно поменять путёвку за границу на путешествие по России.

Также возможен перенос на другие направления, в том числе с зарубежных чартерных направлений на российские.

TEZ Tour отменяет полёты в Турцию и на Кипр до 17 июля включительно. В Грецию, Италию и Испанию клиенты туркомпании не улетят, если их путёвки куплены на даты до 31 июля. Взамен компания предлагает перенести поездки на другие даты по направлениям: Болгария, Греция, Испания, Италия, Турция, Кипр.

С 1 по 15 июля отменила туры в Турцию ANEX Tour. По ряду других направлений туры отменены до конца июля, а перенос возможен на различных условиях, передаёт «Интерфакс».

PEGAS Touristik также аннулировала туры на июль и предлагает перебронировать поездки на другие даты.

Всё больше государств снимают введённые из-за пандемии коронавируса ограничения для туризма. По данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), 22% туристических направлений в мире уже доступны для путешественников.

В частности, начали открывать границы 37 стран Европы, 6 стран Американского континента, 3 направления в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 2 государства в Африке, отмечает организация. В то же время границы 141 страны мира (65%) остаются полностью закрытыми для въезда иностранных туристов.

Ранее в Евросоюзе пояснили, почему для приезжающих из РФ не откроют границы 1 июля. Представители ЕС сообщили, что эпидемиологическая ситуация в России пока не позволяет включить её в список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля.

Как писал NEWS.ru в субботу Ростуризм опубликовал список ограничений на въезд для 121 страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.