«Застрелили по заказу СБУ». Появились новые подробности гибели Ильи Кивы Reuters: СБУ несет ответственность за убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы

Фото: Стрингер/РИА Новости

Илья Кива

В подмосковном Одинцово обнаружено тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Что случилось, кто может быть организатором, какие подробности сейчас известны?

«Тело Ильи Кивы обнаружили с раной головы на территории отеля „Величъ Country Club“ в деревне Супонево. Сотрудники отеля наотрез отказались комментировать произошедшие события, сославшись на „запрет от руководства“. Труп Кивы обнаружили около 15 часов. На место вызвали скорую помощь. Прибывшие медики не смогли его реанимировать», — пишет SHOT.

Несколько украинских СМИ заявили, что Кива был застрелен по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства». Журналисты Reuters также указали на причастность спецслужб Украины. Официального подтверждения этому не было.

«В Подмосковье убит Кива. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд», — написал военкор Александр Коц.

По данным «ВЧК-ОГПУ», тело Ильи Кивы было обнаружено сегодня днем рядом с коттеджем в отеле «Велич», где политик проживал постоянно.

«Нашла его работница отеля. В голове имеется отверстие, возможно, от применения огнестрельного оружия», — передает источник.

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов, председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев подтвердил смерть Кивы.

«Ответственные по этому делу люди закрылись и не дают никаких комментариев о том, каким образом Илья Кива был устранен. Сейчас точно известно лишь о его смерти, и пока подробностей никаких нет», — заявил он NEWS.ru.

Официального подтверждения гибели Кивы от силовых структур пока не было.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной Рады Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной Рады Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) деруться во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) деруться во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Zuma/TASS Фото: Zuma/TASS Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания Апелляционного суда в Киеве Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания Апелляционного суда в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в Парке Вечной славы в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в Парке Вечной славы в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети

Кто такой Илья Кива и чем занимался

«Илья Кива — бывший руководитель полтавского центра „Правого сектора“ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. 30 января 2022 года эмигрировал с территории Украины и поддержал СВО, призвав „освободить Украину от западной оккупации“», — пишет WarGonzo.

После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежище в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.

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