Собянин: закрыть Москву из-за коронавируса невозможно

https://static.news.ru/photo/ea992778-c845-11ea-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделать Москву закрытым городом, чтобы избежать завоза коронавирусной инфекции, невозможно. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Вместе с тем, по его словам, местные власти не испытывают опасений по поводу эпидемической обстановки.

Мы не боимся, что кто-то нам что-то привезет, Москва — это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе, — сказал Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

Он также выразил уверенность в оживлении внутреннего туризма. Этому будет способствовать то, что зарубежные направления для россиян сейчас закрыты. Нынешнюю ситуацию градоначальник назвал хорошим шансом для отечественного турбизнеса «окрепнуть и понять свои достоинства и возможности».

То, что перспективы есть, по его словам, видно по наплыву туристов в Крым, Севастополь, Сочи и другие курорты Краснодарского края, а также в сибирский регион.

Распространение коронавируса в Москве замедлилось, число выявляемых случаев заражения сопоставимо с показателями начала апреля. В результате ослабления ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса, в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и в городском транспорте продолжает действовать масочный режим.

По состоянию на 17 июля в Москве официально зарегистрировано около 232,4 тысячи случаев заражений, умерли менее 4,3 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели свыше 169,6 тысячи человек.

При этом, как писал NEWS.ru, в Москве и Московской области зафиксирован наименьший прирост заболеваемости — всего 0,3%.