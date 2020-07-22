За сутки в России выздоровели от коронавируса 9669 человек

https://static.news.ru/photo/df58fa6a-cbf0-11ea-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 9669 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии в России от коронавируса вылечились 572 053 человека.

По состоянию на 22 июля в России от коронавируса выздоровели 572 053 человека (+9669 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в российских регионах было выявлено 789 190 заболевших коронавирусом (+5862 за сутки), от инфекции скончались 12 745 человек (+165 за сутки).

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом во всём мире. За прошедшие сутки оно увеличилось на 213 637 человек. По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 14,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончался 607 781 пациент. Первое место по числу заболевших занимают США, второе — Бразилия, на третьей строчке расположилась Индия, Россия — на четвёртом месте.