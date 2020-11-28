За сутки в России от коронавируса выздоровели 27 296 человек

https://static.news.ru/photo/563bd78e-314e-11eb-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписаны 27 296 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, что является максимальным показателем за пандемию. Всего от коронавируса выздоровели 1 739 470 жителей РФ.

По состоянию на 28 ноября от коронавируса в России вылечились 1 739 470 человек (+27 296 за сутки). Доля выздоровевших увеличилась с 77,3% до 77,6% от общего числа заразившихся, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число выздоровевших от COVID-19 за последние 24 часа зафиксировано в Москве (6633), Санкт-Петербурге (1991) и Московской области (640).

Число вылечившихся за минувшие сутки превысило количество новых случаев заражения (27 100). Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 242 633 жителей РФ. Скончались от инфекции 39 068 человек (+510 за сутки).

Как писал NEWS.ru, российские здравницы готовят собственные профильные программы для переболевших коронавирусом. Такие предложения сформировали не менее 10% санаториев. При создании программ оздоровительные учреждения ориентировались на рекомендации Минздрава, согласно которым приступать к реабилитации имеет смысл в первые два месяца после болезни, рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов. По его мнению, спрос на такой продукт будет: в России коронавирусом переболели 2,2 млн человек, многие из них заинтересованы в оздоровлении и восстановлении организма после перенесённой инфекции.